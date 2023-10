Vittoria, operazione antidroga dei carabinieri a Scoglitti: un arresto

Arrestato un vittoriese con 300 gr di marijuana e un “panetto” di hashish, mentre una ragazza è denunciata per ricettazione di auricolari AirPods Pro rubati. Sono questi i risultati di un’operazione di controllo svolta dai Carabinieri con l’obiettivo di combattere il traffico di droga e i reati contro il patrimonio.

Nella mattinata del 28 settembre, i militari della Stazione Carabinieri di Scoglitti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di una giovane vittoriese di ventidue anni. Durante la perquisizione sono stati scoperti degli auricolari AirPods Pro, che erano stati precedentemente segnalati come rubati presso la Tenenza Carabinieri di Scicli da una turista romana all’inizio del mese di settembre. Gli auricolari sono stati sottoposti a sequestro penale per garantirne la restituzione al legittimo proprietario, mentre la giovane è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i Carabinieri hanno effettuato un controllo su un individuo sospetto, un vittoriese di 48 anni. Durante il controllo, sono emersi elementi che hanno portato i militari a estendere l’indagine presso la sua abitazione. Qui sono stati rinvenuti 300 grammi di marijuana suddivisi in tre buste di plastica, e un “panetto” di hashish con un peso leggermente superiore a 50 grammi. L’intero quantitativo di stupefacenti è stato sequestrato e l’uomo è stato immediatamente arrestato per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Successivamente è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo di rito diretto per la convalida dell’arresto. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare.