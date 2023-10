Calcio a cinque, serie C2. Tra Pozzallo e Holimpia Siracusa finisce in parità ( 6 a 6): rammarico degli aretusei

Un punto e tanto rammarico. L’Holimpia Siracusa non riesce a vincere a Pozzallo nella gara valida per la seconda giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Gli aretusei hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni, di cui gli avversari hanno saputo cinicamente approfittare. Il 6-6 finale (tripletta di Pasqua, doppietta di Celano e gol di Spanò per i biancazzurri) lascia l’amaro in bocca per come è maturato.

“Dispiace non aver vinto perché – dice il tecnico Pietro Armenio – la partita l’abbiamo fatto noi, ma i nostri avversari sono stati bravi a punirci nei pochi momenti in cui ci siamo distratti o abbiamo commesso qualche leggerezza. E’ stata una partita sfortunata per noi perché quasi tutti gli episodi sono stati a nostro sfavore. Siamo ancora alla seconda di campionato ma il gruppo si sta amalgamando, prendendo sempre più consapevolezza della propria forza. Continueremo ad allenarci intensamente per migliorare i meccanismi di gioco e crescere in autostima. Faremo tesoro di questo pareggio, cercando di eliminare, già dalla prossima sfida, gli errori che non ci hanno permesso di portare i tre punti a casa”. Sabato prossimo al PalaMelilli gli aretusei riceveranno la capolista Vittoria nel big match della terza giornata di campionato