Automobilismo, Cassibba Re di Sicilia alla Monti Iblei: è suo il Campionato Siciliano Salita con il podio di gara 1

La Monti Iblei, gara di casa, è stata molto intensa per il driver comisano Samuele Cassibba in quanto era decisiva per la serie organizzata dalla delegazione regionale che quest’anno si è conclusa proprio nella gara di epilogo. In gara 1 Cassibba è riuscito a precedere il suo diretto avversario creando un divario irraggiungibile. In gara 2 un testa coda non gli ha permesso di raggiungere il traguardo.

“In gara 1 ho fatto dei piccoli errori” - ha dichiarato Cassibba – “che ho cercato di migliorare in gara 2, infatti gli intermedi erano all’altezza dei migliori. Purtroppo sono rammaricato per l’uscita che non mi ha permesso di concludere la gara. Abbiamo conquistato il Campionato Siciliano e sono molto contento perché comunque è un titolo prestigioso che mi gratifica per questa stagione che ho cominciato in ritardo”-.

Adesso il pilota ed il team sono già concentrati sull’ultimo appuntamento di Trofeo Italiano Velocità Montagna, la Finale Nazionale ad Orvieto dal 13 al 15 Ottobre. La gara umbra quest’anno celebra la 50 edizione e l’evento sarà visibile in diretta su ACI Sport TV canale 228 della piattaforma Sky e in streaming sui canali dedicati alla serie.