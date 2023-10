Agguato sul lungomare di Furci Siculo, ucciso un ex poliziotto

Un poliziotto in pensione di Messina, Giuseppe Catania, 63 anni, è stato ucciso nel pomeriggio sul lungomare di Furci Siculo, sul litorale ionico del Messinese. I killer lo hanno raggiunto a bordo di un'auto egli hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco alla testa, da distanza ravvicinata. La vittima lavorava alla Squadra mobile di Messina. L'omicidio è avvenuto nella zona centrale del lungomare, indirezione di piazza Sacro Cuore. I carabinieri, ai quali sonoaffidate le indagini, spiegano che che attualmente non c'è unapista privilegiata da seguire.

Il killer dell'ex poliziotto Giuseppe Catania si è costituito nella caserma dei carabinieri di Roccalumera. L'uomo, un commerciante, ha detto di aver ucciso l'ex agente della squadra mobile di Messina non per ragioni legate alla sua precedente attività ma per motivi legati alla sfera privata. Per compiere l'omicidio l'assassino ha utilizzato un fucile.