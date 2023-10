Modica, in pagamento le spettanze degli scrutatori

Sono in pagamento da martedì 3 ottobre alle casse di tutti gli sportelli Unicredit, le spettanze relative ai componenti di seggio per le elezioni amministrative di domenica 28 e lunedì 29 maggio scorsi, a Modica.

Bisogna recarsi in banca, muniti di documento di identità valido e di codice fiscale, per ricevere quanto dovuto.

Altresì, si ricorda che l’Ufficio Elettorale ha già stampato le tessere elettorali di nuovi residenti, nuovi maggiorenni e nuovi cittadini italiani residenti a Modica. Le tessere elettorali, possono già essere ritirate presso l’Ufficio Elettorale. Avviso specifico è presente sul sito del comune di Modica al seguente indirizzo: http://www.comunemodica.rg.it/wp-content/uploads/2023/09/AVVISO-RITIRO-T...