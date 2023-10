Modica, gli alunni del 1961 ricordano la loro maestra Maria Arestivo

Domenica primo ottobre resterà vivo nella memoria di 17 alunni che hanno condiviso i 5 anni delle scuole elementari dal 1962 al 1967 con la loro maestra Maria Arestivo.

Puntuali si sono dati appuntamento alle 8:30 davanti al portone delle Scuole Elementari Centrali, già direzione didattica statale primo circolo di Corso Garibaldi , e al suono della campanella emozionati hanno ripercorso le scale per raggiungere l'aula che li accolse 61 anni fa per la prima volta. Successivamente si sono trasferiti nel piccolo slargo al numero davanti alla casa dove visse la maestra Corso Umberto I°, 132: sotto la chiesa di San Pietro dove c'erano ad aspettarli i loro familiari, i pronipoti della maestra, i docenti, i relatori del convegno a lei dedicato e il Sindaco Maria Monisteri.

La celebrazione è iniziata con la lettura delle motivazione del ricordo da parte di Gianni Arrabito. Gli alunni chiamati all'appello insieme hanno scoperto la targa celebrativa in ricordo della maestra.

Il gruppo si è trasferito al Palazzo della Cultura nella sala conferenze Triberio, dove sono intervenute le relatrici, Giovanna Criscione, già Provveditore agli studi provincia di Ragusa e direttore tecnico provincia di Ragusa, la Dirigente Scolastico Grazia Basile, dell'Istituto Comprensivo Santa Marta - Ciaceri e l'insegnante Teresa Di Martino, docente in pensione.

Settant'anni della scuola ,con approfondite analisi ben dettagliate grazie all' esperienze nel mondo didattico presente e passato . A fine convegno un inaspettato fuori programma da parte di Gianni Arrabito che al momento dei ringraziamenti ha presentato al Sindaco Maria Monisteri il suo progetto . Riportare e valorizzare l'importanza di Modica Città Centro Studi come negli anni passati . E per l'occasione il primo ottobre 2023 e' stata consegnato al Sindaco con la seguente motivazione : PREMIO 1a EDIZIONE 2023 MAESTRA MARIA ARESTIVO , ALLA CITTA' di MODICA COI I SUOI TRE BORGHI TEATRO DI VITA PER GLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DAL 1962 AL 1967 . Il premio, una pigna ceramica di Caltagirone con tutti gli strobili di diversi colori . Per l'occasione Gianni Arrabito ha raccolto l'adesione per un premio con cadenza annuale per designerare l'insegnante che sul territorio italiano si sia contraddistinto nell'importante ruolo di pedagogo .