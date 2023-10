Scomparso un ragazzo di 27 anni a Belmonte Mezzagno

Si cerca un giovane Gaetano Sant'Antonio, scomparso da Belmonte Mezzagno, provincia di Palermo, lo scorso mercoledì 27 settembre. "Non ho più notizie di mio figlio -scrive la madre Anna, in un appello diffuso sui social - se qualcuno ha notizie, contattatemi". Il giovane ha i capelli corti e un tatuaggio sul collo". Secondo le testimonianze di alcuni utenti, che hanno risposto all'appello sui social della madre diffuso sui gruppi di Belmonte Mezzagno, il giovane sarebbe stato avvistato da qualcuno il giorno dopo la scomparsa. Altri utenti scrivono che avrebbero visto il giovane in un bar del paese, mentre faceva colazione, oppure che lo avrebbero visto di fronte al proprio negozio. Qualcuno sostiene di averlo visto quel giorno a Palermo.