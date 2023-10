Modica, la lettera di Francesco, 12 anni, dalla Puglia: come è bella la vostra città

Una lettera scritta a mano che arriva a Palazzo San Domenico da Orta Nova, paese di poco più di 16.000 abitanti in provincia di Foggia. La scrive Francesco, 12 anni, in vacanza a Modica nel mese di agosto. Ed è un florilegio di complimenti per la Città e per i Modicani che quasi imbarazza. Tanta è la sua gioia nel raccontarci e tanta la sua felicità nel dire di noi. “E la mia nel leggerlo”, dice il Sindaco, Maria Monisteri. Francesco, nella sua lettera, esalta la gentilezza dei modicani ma, anche, la bellezza dei monumenti, delle chiese maestose, delle specialità gastronomiche. Senza dimenticare la bontà dei dolci e della classica cioccolata. “Le giuro - scrive ancora Francesco al sindaco Maria Monisteri- che nel viaggio di ritorno ho pianto e avevo nostalgia di Modica, dove i giorni di vacanza sono volati”; “Spero di poterla incontrare per raccontarle di più”

“Sono solo alcune delle tante cose scritte nella lettera da Francesco – dice il Sindaco, Maria Monisteri – e sono cose che fa piacere enorme leggere. Francesco, è stato a Modica ad agosto e ha scritto qualche giorno fa. Gli ho risposto e lo aspetto la prossima estate a Palazzo San Domenico, come ‘ambasciatore’ appassionato ed entusiasta della nostra Città. In attesa di farlo di persona, lo ringrazio da subito e tengo fra le mie cose più preziose, la sua lettera e le sue parole. Belle come bella è stata la sua gioia nell’averle scritte e la mia nel leggerle. Grazie”