Torna Marzamemi Book Fest: III edizione nel segno della cultura per il futuro del territorio

Torna Marzamemi Book Fest. Direttrice artistica Sabina Minardi. Tra gli ospiti: Cristina Cassar Scalia, Evelina Santangelo, Roberto Alajmo, Nada, Andrea Gnassi,

Josè Gerardo Della Ragione, Margherita Marvasi, Enrico Bellavia, Lorenzo Terenzi, Beatrice Dondi. Da giovedì 5 ottobre fino a domenica 8, si svolgerà la terza edizione del Marzamemi Book Fest, con un media partner d'eccezione: L'Espresso. Saranno quattro giorni dedicati a libri, teatro, musica, incontri, iniziative anche per bambini, con molti autorevoli ospiti: per promuovere il gusto della lettura e metterla in dialogo con pratiche e possibilità del territorio.