Garante dei detenuti in visita nelle carceri di Agrigento e Sciacca

Visita al carcere di Sciacca oggi per il garante dei detenuti, Santi Consolo, e il dirigente dell'ufficio, Pietro Valenti, per verificare la praticabilità e restauro dei beni di interesse artistico presenti all'interno (si tratta di un antico monastero convertito in struttura penitenziaria). Il garante avrà un incontro con la direttrice, il personale, l'assessore ai Servizi sociali del Comune e un rappresentante della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. L'obiettivo è consentire anche la fruibilità al pubblico di alcune aree di particolare pregio, quale il chiostro interno, e, al contempo, ampliare le opportunità di lavoro per le persone detenute. Nel pomeriggio, il garante si recherà ad Agrigento per esaminare le particolari criticità dell'istituto e, nel corso della visita, avrà un incontro con i rappresentanti dei detenuti firmatari di un documento in cui esprimono particolari disagi. Domani Consolo sarà a Caltanissetta per partecipare alla cerimonia di insediamento del nuovo procuratore generale, Fabio D'Anna, e per visitare il locale istituto penitenziario.