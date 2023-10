'Caro voli', Lagalla: "Per contenere i prezzi serve coordinamento sistemico"

"Abbiamo vissuto un'estate di note polemiche in relazione ai costi delle tariffe aeree da e per la Sicilia. Questo pone a tutti noi un problema di gestione e coordinamento sistemico della gestione degli scali aerei". Così il sindaco di Palermo e della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, nel corso del suo intervento alla 17esima presentazione del "Fact Book di Iccsai - Verso nuovi equilibri?", a Palazzo Comitini, nel capoluogo siciliano. "Dove si produce un rapporto tra la compagnia aerea e il singolo aeroporto - aggiunge Lagalla - si finisce col danneggiare quei luoghi che non hanno alternative o altri mezzi per il trasporto".