Corte dei Conti, convegno a Palermo: ci sarà Mattarella

Giovedì 12 e Venerdì 13 ottobre, a Palermo, a palazzo Sclafani, in piazza S. Giovanni decollato, 2, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si svolgerà il convegno di studi, organizzato dalla Corte dei conti, dal titolo "Giustizia al servizio del Paese". L'avvio dei lavori sarà preceduto, tra gli altri, dai saluti istituzionali del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, che presiederà e introdurrà la prima delle tre sessioni in calendario, incentrata sul tema "La magistratura contabile a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione". La seconda sessione, orientata sugli aspetti legati a "La magistratura amministrativa nel rapporto tra potere pubblico, cittadini e imprese" sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti. La Prima Presidente della Corte suprema di Cassazione, Margherita Cassano, presiederà, infine, la terza sessione, dedicata alle tematiche connesse a "La magistratura ordinaria garante dei diritti per lo sviluppo del sistema-paese". Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, della Presidente della Corte costituzionale, Silvana Sciarra, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli, dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE, Giovanni Pitruzzella, del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, del Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, del Presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele, del Procuratore generale della Corte dei conti ,Angelo Canale, e del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.