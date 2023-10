Volley donne serie C: Eurialo Siracusa inserita nel girone C

La ASD Eurialo Siracusa Volley è stata inserita nel gruppo C del campionato di serie C di pallavolo femminile, con altre 8 squadre. Si tratta di Planet Pedara, Golden Acicatena, Cyclopis, Wekondor Catania, Agira, Ardens, Green Sport e Aurora Siracusa.

La squadra verdeblù, affidata quest’anno alle cure del tecnico Luca Scandurra, proverà a bissare i buoni risultati ottenuti la scorsa stagione, quando arrivò a ridosso della zona playoff. Le siracusane si allenano da più di tre settimane alla palestra della scuola di via Asbesta. “Stiamo lavorando sodo per arrivare pronti all’inizio del campionato – ha detto Scandurra – Ho a disposizione un organico formato da 14 atlete, un giusto mix tra esperte e giovani leve, con queste ultime che avranno la possibilità di crescere avendo davanti a loro giocatrici importanti da seguire. La forza di questa squadra potrebbe essere proprio il gruppo. La coesione tra atlete esperte e giovani potrebbe fare la differenza”.

Sensazioni positive anche per il vicepresidente Salvo Corso. “Rispetto allo scorso anno – ha dichiarato - abbiamo un impianto a nostra disposizione in cui poter allenarci con costanza e non è poco. Le ragazze stanno lavorando bene, seguendo i dettami e le indicazioni del nostro tecnico. Sono fiducioso perché vedo un gruppo che si sta amalgamando sempre meglio. Puntiamo anche a far crescere il nostro settore giovanile grazie all’esperienza del nostro tecnico”.

L’Eurialo Siracusa ha partecipato con i propri istruttori e le proprie giovanissime atlete alla settimana europea dello sport, che si è conclusa sabato scorso alla cittadella dello sport.

Nella foto, Scandurra e Corso.