Poliziotti di Siracusa trafficavano in droga: notificata chiusura indagini

La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per i due poliziotti di Siracusa, per traffico di droga e corruzione. Si tratta di Rosario Christian Salemi e Giuseppe Iacono. Secondo le accuse della Dda etnea, Salemi e Iacono, per circa 10 anni avrebbero commerciato droga, anzi, nelle indagini sarebbe emerso che avrebbero venduto partite di stupefacenti che erano state sequestrate a seguito di varie operazioni di polizia contro lo spaccio. Una parte importante delle indagini si fonda sul contributo dei collaboratori di giustizia, tra cui Francesco Capodieci, l’ex boss del clan Bronx tra i principali accusatori dei due poliziotti.

Nell’inchiesta della Dda di Catania è indicato che i due poliziotti, avendo avuto informazioni sulla decisione di Capodieci di pentirsi, avrebbero avuto timore che saltassero fuori i loro nomi e così, attraverso la famiglia dell’ex boss del Bronx avrebbero provato a convincerlo ad affidarsi a loro per la gestione della sua collaborazione con la giustizia.

Oltre a Capodieci un altro pentito accusa i due poliziotti. Si tratta di Massimiliano Mandragona che ha parlato degli affari fatti con i due poliziotti. Ai due indagati è stata notificata la chiusura delle indagini.