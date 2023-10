Pullman vola da cavalcaferrovia a Mestre: almeno 20 morti

Almeno 20 morti e un numero imprecisato feriti nel drammatico incidente di oggi a Mestre, Venezia: un pullman è precipitato dal cavalcavia Vempa verso le 19.45 e si è incendiato. Mentre sono in corso le operazioni di soccorso, è stata sospesa la linea ferroviaria Mestre-Venezia. "Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole", scrive su Facebook il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Secondo il primo cittadino, "almeno 20 morti" ma il numero delle vittime è destinato a salire. "Abbiamo contato già 20 morti ma sarà un numero destinato a salire", dice Brugnaro in un collegamento con Staasera Italia. "Il pullman andava da Venezia a Marghera, era carico di gente che tornava a casa dal lavoro. E' volato giù, non sappiamo cosa sia successo", aggiunge il primo cittadino.