Ambiente, la Cgil: Siracusa ha pagato un prezzo troppo alto

"La provincia di Siracusa ha pagato un prezzo alto per quanto riguarda l'ambiente. Ecco perché i temi del ripristino, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente sono in cima all'agenda sindacale della Cgil di Siracusa. Perché oggi riteniamo che ci siano le condizioni per un percorso di sostenibilità e transizione". Così il segretario generale della Cgil aretusea, Roberto Alosi, aprendo la manifestazione di Cgil e Flai Sicilia e siracusana a Sortino. Ma il tema dell'ambiente chiama in causa anche la Regione siciliana e ''i suoi ritardi su riforme come quella della forestazione e dei consorzi di bonifica'', ha detto il segretario generale della Flai Sicilia Tonino Russo. ''La Regione - ha aggiunto il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino - non è al passo neppure con i processi di transizione energetica e industriale perché non ha piani definiti e innovativi al riguardo. Il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, deve essere fattore di crescita e di sviluppo del nostro territorio, ma il governo regionale non sta facendo niente. E' pure in ritardo su riforme importanti per la tutela del territorio come quella della forestazione''.