Pachino, nuova linea Interbus per gli studenti pendolari: garantirà la tratta per Ispica e Modica

Una nuova linea per gli studenti pendolari che torneranno a raggiungere Ispica agevolmente. E con prezzi degli abbonamenti contenuti, per la felicità delle famiglie. La nuova tratta è stata inaugurata lunedì scorso nel piazzale di viale Taranto, capolinea dei pullman, momento a cui hanno partecipato in massa madri e padri per celebrare un ritorno alla normalità. Nell'ultimo periodo nella tratta per Ispica emergevano diverse carenze e difficoltà e, cosa ancora peggiore per le economie domestiche, gli abbonamenti mensili per gli studenti erano raddoppiati. Polemiche, proteste a seguito delle quali è stata trovata una soluzione: la nuova azienda che gestirà il collegamento p Interbus, che ha attivato una linea da Portopalo a Ispica, via Pachino ed una seconda linea da Noto a Modica via Rosolini. A chiederne l’attivazione era stato il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso.

“La società Interbus - ha dimostrato grande disponibilità e sensibilità - ha detto il parlamentare dell'Ars - nel venire incontro alle necessità della nostra comunità, soprattutto dei tanti studenti e lavoratori pendolari per i quali era diventato difficilissimo spostarsi. I cittadini del Siracusano non sono certamente cittadini di serie B e oggi con questo nuovo servizio vedono riconosciuto e garantito un proprio sacrosanto diritto alla mobilità”.