Blitz antidroga della Penitenziaria all'interno del carcere di Enna

Blitz nella notte alla casa circondariale di Enna. L'operazione e' stata condotta dalla Polizia penitenziaria e dalla Squadra mobile. Si tratterebbe di un'operazione contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti nel carcere, ma al momento il dato certo e' che per tutta la notte sono state effettuate ricerche di due persone anche in tutto il centro urbano di Enna, mentre una persona si trova in questura in stato di fermo. Non si esclude che sia stato intercettato un tentativo di introdurre droga nel carcere.