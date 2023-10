Lo Magno artecontemporanea di Modica all'edizione 2023 di ArtVerona

Lo Magno artecontemporanea di Modica presenterà una bipersonale degli artisti Ignazio Cusimano Schifano ed Emanuele Giuffrida alla 18^edizione di ArtVerona 2023, in programma a Veronafiere dal 13 al 15 ottobre, con preview riservata il 12 ottobre.

"Valorizzare e promuovere il sistema dell’arte italiana con rinnovate sinergie e risorse" con la direzione artistica di Stefano Raimondi, ArtVerona conferma la propria ineccepibile presenza all'interno dell'universo del contemporaneo con una selezione di 135 gallerie partecipanti e sei sezioni espositive oltre alle editorie e agli spazi no profit.

La galleria modicana, nota per l'indagine e la sperimentazione dei movimenti artistici del territorio siciliano, esporrà allo stand 5 del padiglione 12 - INNOVA, sezione dedicata all'approfondimento della ricerca sui linguaggi contemporanei. A parete, in dialogo, ci saranno i lavori di due artisti, entrambi palermitani, che da tempo collaborano con la realtà Lo Magno: Ignazio Cusimano Schifano ed Emanuele Giuffrida.