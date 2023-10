Incidente stradale autonomo in Via Nazionale a Modica. E’ avvenuto intorno a mezzogiorno. Un'anzianj donna, alla guida di una Fiat 600, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'utilitaria e si è schiantata contro la vetrina di un negozio. L’automobilista è rimasta lievemente ferita. Sul posto il 118 e la Polizia municipale.