Il Siracusa non si ferma e cala il tris all'Acireale: resta capolista (fotoservizio Cilmi)

Il Siracusa non fa sconti neppure all'Acireale e nel turno infrasettimanale liquida i granata calandogli il tris. Gli azzurri con la vitttoria per 3 a 1, mantengono in solitaria la vetta della classifica, guardando a breve distanza il Trapani che sembra il rullo compressore del girone del campionato.

Se il Siracusa si rivela squadra prolifica, non si può dire altrettanto del reparto difensivo, che andrebbe ulteriormente rafforzato se il club azzurro punta davvero in alto.

L'Acireale è costretto a subire la forza dei padroni di casa nel primo tempo e dopo mezz'ora la gara è chiusa. Passano 5 minuti e la capolista passa in vantaggio con De Caro. Ed è soltanto l'inizio, perchè al 28' il Siracusa trova il raddoppio con Alperta. Il derby sembra chiuso, ma non è così, perchè l'Acireale al 30' accorcia le distanze con Montaperto, bravo a sfruttare una ingenuità della retroguardia locale.

Nel secondo tempo il Siracusa non tira i remi im barca ed è a caccia del gol della sicurezza. Arriva al 35' e porta la firma di Favetta. Il Siracusa continua a guardare dall'alto verso il basso le sue dirette antagoniste.

(foto di Valentino Cilmi)