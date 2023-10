Precari nella pubblica amministrazione, la Cgil: piccolo passo avanti

"Sul precariato registriamo oggi un passo avanti, un'apertura da parte del governo che dice finalmente di volere affrontare il problema. Il confronto dunque proseguirà, noi vigileremo, ma l'impressione di oggi è che si possa finalmente intraprendere un percorso nuovo": lo affermano i segretari generali della Cgil e della Funzione pubblica siciliane Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo e il coordinatore regionale del Nidil Andrea Gattuso dopo l'incontro con l'assessore all'Economia Marco Falcone e il capo di gabinetto del presidente della regione Salvatore Sammartano, svoltosi mentre era ancora in corso davanti a palazzo d'Orleans la manifestazione dei precari della pubblica amministrazione e della sanità.

Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i singoli casi: "Per Pip e Asu- riferisce il sindacato- si prevede un piano triennale di fuoriuscita dal precariato. Per i Pip a partire da quest'anno, con la stabilizzazione di 1.200 persone. Per gli Asu il governo ha a disposizione 56 milioni che conta di implementare". Ai disabili 3wind, consorzio Sintesi, scadrà il contratto a dicembre "il dottor Sammartano- dice la nota della Cgil- ha assicurato che ci sarà continuità lavorativa". Prosegue il sindacato: "Per i precari degli enti locali e per i part time il Governo ha avviato un'interlocuzione con l'Anci per quantificare il fabbisogno economico e di personale". Sulla sanità, il punto più critico del confronto, "sarà fatto un focus nell'intento di definire la nuova rete e stabilire in questo ambito un piano di fuoriuscita dal precariato". Sulle Ipab "si è discusso della nostra richiesta di riordino, ma se ne tornerà a parlare dopo che la giunta avrà definito una posizione". Anche altri i temi trattati."Torneremo a incontrarci prima della Finanziaria- riferiscono ancora Mannino, Agliozzo e Gattuso- per rendere ancora più concreti gli impegni e i percorsi da seguire. Ci sembra tuttavia che la giornata di oggi possa segnare uno spartiacque su cui, ovviamente vigileremo".