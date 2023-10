Indagato il sindaco di Cerda Geraci: 'Mi difenderò da accuse infamanti'

Il sindaco di Cerda e deputato della Lega all'Ars Salvo Geraci, eletto nelle file di Sud chiama Nord e poi passato al Carroccio, è indagato dalla procura di Termini Imerese (Palermo). A confermare la notizia, circolata già su alcuni mezzi d'informazione, è lo stesso deputato con un post sul suo profilo facebook. "Tra qualche ora leggerete che mi è stato notificato un avviso di chiusura delle indagini preliminari a mio conto e dal quale risulto essere indagato per abuso d'ufficio e minaccia aggravata - scrive - C'è stato un tentativo di mascariamento da parte di chi mi ha denunciato, ma non vi sono capi d'accusa relativi a un qualche coinvolgimento con la mafia, voto di scambio e mazzette. Sono sereno, fiducioso, perché ho sempre agito nel bene. Credo nella giustizia e nel lavoro della magistratura". Geraci ha nominato come suo legale l'avvocato Vincenzo Lo Re.

"La conclusione delle indagini e la comunicazione di garanzia non sono condanne, anzi servono a difendermi da accuse infamanti con le quali, tra l'altro, la mafia non c'entra nulla": Si difende cosi' Salvo Geraci, sindaco di Cerda e parlamentare della Commissione regionale Antimafia indagato perche' avrebbe cercato di imporre nel Comune che guida il passaggio di una processine sotto la casa di un boss. "Purtroppo a Cerda, dove sono sindaco da due mandati e dove sono stato rieletto a grandissima maggioranza - prosegue - c'e' qualcuno che non si rassegna all'esito del voto e le trova tutte per colpire la mia onorabilita'. Non ho mai dato indicazioni sul percorso delle processioni e su dove queste dovessero stazionare. E se ci sono condannati di mafia questi sono lontani dai miei pensieri e dalle mie attenzioni. Dovrebbero essere altri a tenersene lontani. Aspetto con fiducia che la magistratura chiarisca ogni cosa. Ai colleghi La Vardera e De Luca dico che hanno perso un'occasione per stare zitti. Non mi aspetto solidarieta' da nessuno ma confido di uscirne a testa alta perche' sono e resto un uomo perbene che ama il comune che amministra e la regione nella quale svolgo le funzioni di parlamentare".