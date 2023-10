Si è concluso il viaggio di Alberto di Monaco in Calabria

Con la visita a Seminara, dopo Taurianova e Terranova Sappo Minulio, si è concluso il terzo viaggio in Calabria del principe Alberto di Monaco che è stato prima a Taurianova, poi a Terranova Sappo Minulio, in provincia di Reggio Calabria. Proprio Seminara è la città che, per stessa ammissione del principe Alberto detiene i rapporti più stretti tra gli antenati a la sua famiglia attraverso un filo diretto che lega vari suoi antenati, a cominciare da Luca Grimaldi che da Misilmeri, in provincia di Palermo arriva proprio nella città della ceramica. A Luca successe il figlio Pio che a sua volta ebbe due figli Domenico Grimaldi e Francesco Antonio Grimaldi già ministro della Casa Borbonica, il primo filosofo ed agricoltore. Proprio colui che diede una svolta alle tecniche di produzione dell'olio di oliva. Un casato di origine genovese che si era allargato fino al Meridione d'Italia, acquisendo possedimenti e terre. Questo terzo viaggio per Alberto di Monaco è stato un ripercorrere i luoghi appartenuti ad i suoi antenati.