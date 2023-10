Lamezia Terme, tenta abusi su minorenne ma è costretto a scappare

Avrebbe tentato di abusare di una studentessa minore ma la reazione della giovane e di chi le stava vicino lo ha costretto alla fuga.

Gli investigatori del commissariato di Polizia di Lamezia Terme stanno indagando per identificare un uomo che si sarebbe reso responsabile di un tentativo di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne che frequenta un istituto superiore della città.

Secondo quanto si è potuto apprendere, poco prima dell'orario di ingresso nelle aule, l'uomo avrebbe avvicinato un gruppo di ragazzi e ragazze per poi molestare una ragazza in particolare. La studentessa si è subito divincolata grazie anche all'intervento dei compagni e di alcuni adulti presenti.

Reazione che ha costretto l'uomo alla fuga. Sempre stando a quanto appreso, la scena sarebbe stata ripresa dai presenti e i video sono all'attenzione della polizia, così come molte foto scattate e consegnate agli investigatori.