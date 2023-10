Coppa Italia, Il Catania supera l'ostacolo Messina: al 'Massimino' finisce 2 - 1

Il Catania vola in Coppa al 'Massimino' superando il primo turno eliminatorio a spese di un Messina che, nel finale, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo riuscendo, però, solo a dimezzare lo svantaggio. Finisce 2-1 per i rossazzurri.

Parte forte il Catania che sfiora ripetutamente il vantaggio ma la traversa si oppone alla forte conclusione di Deli. Nella ripresa, il Catania insiste nelle sue folate offensive, alimentate soprattutto da Bocic che tiene in allerta la difesa giallorossa. Ed è proprio Bocic a sbloccare il risultato sulla perfetta imbeccata di Marsura lanciato nello spazio da Zammarini. Il Catania non si appaga e raddoppia poco dopo Sarao sullo spiovente dalla bandierina: nulla può De Matteis costretto a capitolare ancora. Il Messina si scuote, ma non non capitalizza e consente in Catania di essere. minaccioso in contropiede. Chiricò e Di Carmine sfiorano il tris. Il Messina trova il gol della bandiera con Ortisi al 44'. Il recupero non basta ai peloritani per agguantare il pari. Finisce col successo del Catania per 2 a 1.