Percosse alla sorella e alla madre, alla quale un giorno infilzo' una forchetta nella nuca: e' finito l'incubo per una famiglia di Canicatti' terrorizzata quotidianamente dal figlio dell'anziana donna per avere del denaro. Domenica mattina madre e figlia sono corse in caserma a chiedere aiuto ai carabinieri, che hanno arrestato l'uomo, un 40 enne, ora in carcere ad Agrigento.