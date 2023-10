Presidenziali Usa 2024, Trump raccoglie, 45,5 milioni di dollari: DeSantis 15

Donald Trump ha raccolto 45,5 milioni di dollari per la sua campagna elettorale fra luglio e settembre, una cifra tre volte superiore ai 15 milioni del governatore della Florida e candidato repubblicano Ron DeSantis.

Secondo quanto riportato dai media americani, la campagna di Trump per la Casa Bianca entra così nel mese di ottobre con in cassa 37,5 milioni, di cui 36 da spendere per le primarie.

I dati "indicano che la candidatura di Ron potrebbe non arrivare ai caucus dell'Iowa di gennaio, o forse alla fine del mese", afferma la campagna del tycoon.