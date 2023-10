E' un'agronoma di 27 anni il nuovo vice sindaco di Rosolini, giunta al completo

Torna al gran completo la giunta municipale di Rosolini dopo le dimissioni del vice sindaco Luigi Fratantonio per una rotazione voluta da 'Insieme per Rosolini'. Il sindaco Giovanni Spadola questa mattina ha nominato nuovo assessore Carmelo Floridia.

Il primo cittadino ha anche fatto dei ritocchi nelle rubriche, nominando Paola Micieli, già assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo, sua vice sindaca. La nomina del nuovo assessore è il frutto di un accordo interno di 'Insieme per Rosolini".

IA Carmelo Floridia vanno le deleghe all'Ecologia, Territorio, Servizi cimiteriali, manutenzione edifici ed aree pubbliche Suap e Verde pubblico. Il nuovo vice sindaco oltre a Sport, Turismo e Spettacolo, dovrà occuparsi di Artigianato, Attività produttive, Commercio, sviluppo economico, Rapporti con le città gemellate. All'atro assessore in quota di 'insieme per Rosolini' vanno le deleghe alla Programmazione, gestione opere pubbliche, lavori pubblici, Urbanistica, Fondi Europei, regionali e statali, Protezione civile e Patrimonio. Restano immutate le deleghe degli assessori designati da 'Giovani Rosolinesi', Lucia Piazzese e Vincenzo Liuzzo.

La vera novità di questo esecutivo è la nomina di una donna come vice sindaco. Paola Micieli ha 27 anni, una laurea alle spalle ed è un' agronomo abilitata. E' anche per merito suo il grande successo dell'Estate Rosolinese 2023.