Francofonte, botte e insulti alla moglie per 3 anni: è divieto avvicinamento

- Divieto di avvicinamento e divieto di dimora nel comune di Francofonte per un 43enne, accusato di maltrattamenti in famiglia. A fare scattare le indagini dei carabinieri della stazione di Cassaro (Siracusa) è stata la denuncia della moglie 37enne dell'uomo. Agli investigatori dell'Arma ha raccontato di aver subito per circa tre anni minacce e insulti, di essere stata picchiata dal marito che le avrebbe impedito di frequentare altre persone, compresi i propri familiari. Dopo aver denunciato i maltrattamenti lo scorso luglio era stata ospitata presso una struttura protetta, ma l'uomo era riuscito a rintracciarla, continuando a perseguitarla. Da qui l'emissione a carico dell'indagato del divieto di avvicinamento alla persona offesa e del divieto di dimora nel comune di Francofonte, con l'applicazione del braccialetto elettronico.