Minorenne getta la droga per strada, inseguito e arrestato a Catania

Un ragazzo di 17 anni sorpreso a Catania dai carabinieri a spacciare droga in piazza Federico IIvdi Svevia è stato arrestato al culmine di un inseguimentovdurante il quale si è disfatto, lanciandoli per strada, di 110vgrammi di marijuana. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La droga è stata recuperata. Il minorenne è stato bloccato in una barberia mentre fingeva di essere un cliente seduto sulla sedia del barbiere. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'affidamento ad una comunità.