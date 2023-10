L'Arpa sul pm10 ambiente sotto controllo a Catania e Palermo

"Nell'agglomerato di Catania e di Palermo possiamo osservare in alcune stazioni di traffico il superamento del valore limite come concentrazione media annua del biossido di azoto (No2). Per quanto riguarda invece il Pm10 non si ha in nessuna stazione il superamento del valore limite come concentrazione media annua; si rileva un superamento del numero massimo di superamenti del valore limite della concentrazione media giornaliera del PM10 in una stazione nella ∑zona aree industriali". E' quanto afferma Anna Maria Abita, direttrice dell'Unità operativa complessa Qualità dell'aria -Arpa Sicilia commentando il rapporto qualità dell'aria 2022."Per l'ozono O3 si evidenzia il superamento del valore obiettivoper la protezione della salute umana in diverse stazioni dellazona aree industriali, nell'agglomerato di Catania e nella zonaAltro - aggiunge la dottoressa - Per quanto riguarda il benzene, in nessuna stazione si ha il superamento del valore limite comeconcentrazione media annua, tranne che nella stazione AugustaMarcellino, non inclusa tra le stazioni appartenenti alProgramma di Valutazione, dove è stata registrata una concentrazione media annua di 7µg/mü. Diverse stazioni dell'Aerca di Siracusa hanno inoltre rilevato concentrazioni orarie maggiori di 20µg/mü, individuata come soglia di riferimento. Sempre nell'Area di Siracusa si sono registrati diversi superamenti della soglia olfattiva dell'idrogeno solforato, in particolare nella stazione di Priolo". La rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da Arpa Sicilia consta attualmente di 60 postazioni fisse di misura distribuite nell'Isola, 53 appartenenti al programma di valutazione (PdV) della qualità dell'aria regionale, 7 non PdV e5 laboratori mobili.