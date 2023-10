Catania, controlli a Picanello: sequestrati 3 autoveicoli

Nell’ambito di un articolato piano volto alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, il Commissariato Borgo Ognina a Catania, avvalendosi di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, nella trascorsa mattinata, ha effettuato una mirata attività di controllo del territorio nei quartieri di Ognina e Picanello.

Nel corso del servizio sono state controllate 128 persone e 81 veicoli. Elevate diverse sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, delle quali, una per guida senza patente, 3 per mancanza di copertura assicurativa e 5 per guida senza casco. Sottoposti inoltre a fermo amministrativo 5 motocicli (guida senza casco) e a sequestro amministrativo 3 autoveicoli (sprovvisti di assicurazione).

Sono state inoltre controllate 29 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso del servizio sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo di circa 10.000 euro.