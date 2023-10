Va in escandescenza in via Verdi a Floridia, per bloccarlo utilizzano il taser

Un ragazzo di 25 anni è andato in escandescenza a Floridia dopo un diverbio con la sua ragazza. I carabinieri per bloccare l'ira del giovane, sono stati costretti a usare il taser per immobiizzarlo.

Il fatto si è verificato domenica pomeriggio verso le 16,30 in via Giuseppe Verdi. Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, il giovane sarebbe andato sotto casa di un'anziana, accudita dalla dua fidanzata. Attraverso le tapparelle i due avrebbero prima parlato, poi la discussione sarebbe degenerata ed il ragazzo con un calcio avrebbe mandato in frantumi il vetro della finestra. A quel punto sono stati avvertiti i carabinieri della Tenenza di Floridia arrivati sul posto con una gazzella. Il giovane alla vista dei militari dell'Arma, ha continuato ad inveire contro la fidanzata, con i due carabinieri che non sono riusciti a portarlo alla regione. A quel punto uno dei militari ha estratto la pistola elettrica ed ha sparato al ragazzo. L'aggressore è finito per terra ed urlava come un ossesso per il dolore. Pur essendo in possesso del video non lo pubblichiamo per la crudezza delle immagini. La vicenda si è poi ricomposta dopo quasi 4 ore.