Acate, le preghiere di tutta la città e le cure dei medici: il "miracolo" di Elio

Nell’ “annus horribilis” il lieto fine non era scontato, fin troppe tragedie avevano colpito Acate, ma il caso, e Dio, non ne hanno voluto un’altra. Sarebbe stato insopportabile. Nella notte del 18 luglio scorso lo studente in Medicina Elio Liardo, 22 anni, rimase vittima di un gravissimo incidente stradale in moto mentre da Marina di Acate, dove era solito studiare, stava ritornando per dormire nella propria abitazione di via Roma. La sua Honda 750, per cause ancora in corso di accertamento, era finita contro una recinzione alla periferia della frazione balneare.

Si temette subito per la sua vita, ma finalmente lunedì scorso ha potuto lasciare l’ospedale “San Marco” di Catania e tutta Acate, presenti tra gli altri il sindaco Gianfranco Fidone e la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero, lo ha riabbracciato con una maxi festa in strada.

Lo abbiamo intervistato assieme ai genitori, la mamma Giovannella e il padre Salvatore, i quali sono fermamente convinti che il figlio sia un miracolato.

Elio, che ricordi hai di quella drammatica notte?

«Non ricordo proprio nulla. Come avevo fatto tante altre volte ritornavo ad Acate dopo avere conciliato mare e studio. Si fa in fretta a definire autonomo l’incidente, ma chissà, un mezzo, un animale, potrebbe avermi fatto perdere il controllo della moto. In quel tratto non c’è alcuna telecamera e il dubbio mi rimarrà per sempre. Mi hanno riferito poi che erano stati due giovani extracomunitari che transitavano a piedi, dopo avere sentito i miei lamenti, a chiedere aiuto a un residente e a chiamare i soccorsi. Sono stato trasportato a Vittoria e dopo le prime cure mi hanno trasferito con l’elisoccorso al “Cannizzaro” di Catania e da lì al “San Marco”, dove ho trascorso per intero i mesi di luglio e agosto, assistito da luminari della chirurgia maxillo facciale».

La mamma di Elio, Giovannella La Lisa, insegnante di scuola primaria, riconosce nella guarigione del figlio il segno della benevolenza divina: «In tanti momenti - dice – lo sconforto aveva preso il sopravvento. Basti pensare che il medico del “Guzzardi” che per primo lo visitò ci fece coraggio e senza mezzi termini ci sussurrò di affidarci a Dio: da quel momento non cessammo di sperare in un miracolo. La mia paura più grande era che Elio, benché fuori pericolo, si fosse procurato qualche danno cerebrale permanente, ma grazie a Dio, e ai sanitari che l’hanno avuto in cura, questo pericolo è stato scongiurato. Preferisco pensare, comunque, che mio figlio abbia avuto un incidente autonomo piuttosto che immaginare che una macchina lo abbia fatto sbandare e poi per due ore chi era al volante lo abbia lasciato sul posto senza soccorrerlo. Dobbiamo ringraziare i “due angeli” che si sono accorti della sua presenza e poi tutti i sacerdoti che hanno promosso una catena di preghiera smuovendo le suore di clausura, le Carmelitane e tanti sacerdoti: don Fabio Stracquadaini, don Vincenzo Guastella, don Giuseppe Raimondi, don Girolamo Bongiorno, il parroco don Mario Cascone».

La vostra è stata sempre una famiglia di credenti.

«Noi abbiamo riscoperto la presenza di Dio nella nostra vita e lo abbiamo riconosciuto in tutte le persone che ci sono state vicine in questi mesi di sofferenza e di attesa. Ritengo che Elio sia rinato grazie a un dono e siamo vicini ai familiari degli altri giovani che non ce l’hanno fatta».

Salvatore Liardo, il padre, sottufficiale dell’Esercito, già appartenente alla Folgore, attualmente di stanza a Messina: «Sì, è stato un miracolo constatare che dopo cinque giorni Elio si sia svegliato dal coma. Il professore Alberto Bianchi, che da 37 anni si occupa di crani fracassati a causa di incidenti stradali, mi ha rivelato che non gli era mai capitato di vedere pazienti senza alcun danno e non sapeva spiegarselo. Le sue parole hanno rafforzato la mia convinzione dell’intervento divino».

Il giovane studente universitario, che tra alcuni giorni dovrà sottoporsi a una nuova operazione per la ricostruzione dello zigomo, dove si era creata un’infezione che tardava a scomparire, ricorda che tra i neurochirurghi c’era anche qualche suo professore: “Il dottor Roberto Altieri mi ha voluto donare gli stessi occhiali che ha usato fin dall’inizio della sua carriera nella sala operatoria. Li custodirò per tutta la mia vita».

Quale messaggio vuoi trasmettere ai giovani?

«Di essere sempre prudenti alla guida e di usare il casco. Mi ha emozionato e commosso l’accoglienza dei miei amici e di tutti gli acatesi. La solidarietà e la vicinanza, anche di persone che non conoscevo, sono state straordinarie. Ora desidero tornare alla vita normale, ma mi propongo di affrontarla in maniera differente, con un nuovo atteggiamento. Vorrei portare avanti i miei progetti senza ansia e preoccupazione, facendo ogni cosa con calma e serenità».

NELLA FOTO, da sinistra: papà Salvatore, Elio e la mamma Giovannella