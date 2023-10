Al via a Ribera la Festa dell'Amicizia, Cuffaro: giorno storico per il popolo democristiano"

L'inno nazionale ha dato il via alla Festa dell'Amicizia che fino a sabato 7 si svolge a Ribera. All'inaugurazione, sul palco in piazza Duomo, il segretario della DC, Totò Cuffaro; il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno che ha tagliato il nastro; il segretario regionale, Stefano Cirillo; gli assessori regionali Nuccia Albano e Andrea Messina; i deputati regionali Carmelo Pace e Ignazio Abbate, l'europarlamentare Francesca Donato; il presidente regionale del partito, Carmelo Pullara.

"Il popolo democristiano è qui, in piazza Duomo. La presenza di tanta gente nel giorno dell'inaugurazione, che si è svolta pomeriggio di un giorno feriale e lavorativo, testimonia ancora una volta l'attaccamento

della gente al partito, la voglia di far parte di questa famiglia - dichiara il segretario nazionale della DC, Totò Cuffaro -. Oggi, per noi è un giorno storico: tutti siamo protagonisti del cambiamento della DC,

un partito basato sugli antichi valori, ma proiettato nel futuro".

"Ribera, per tre giorni, sarà la cittadella della DC. L'entusiasmo in questi giorni è cresciuto sempre più e oggi, in giro, c'è un'atmosfera di gioia - dichiara Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars e segretario organizzativo regionale del partito -. Vedere tutta questa gente presente è emozionante, in tanti, oggi, si sono spostati dalle proprie città in pullman, è davvero una grande festa del popolo, c'è voglia di politica".

Al termine dell'inaugurazione, i primi due incontri: "Giovani tra crisi e opportunità: quali sfide per il futuro?" e "Sussidiarietà e decentramento: le autonomie locali al fianco del cittadino".