Calcio a 5, Holimpia Siracusa: big match con il Vittoria

“Il Vittoria è una buona squadra, dovremo impegnarci al massimo per portare a casa i 3 punti”. Gianluca Infantino (nella foto), direttore sportivo dell’Holimpia Siracusa, inquadra così la sfida in programma sabato 7 ottobre alle 17 al PalaMelilli con la formazione iblea, matricola terribile con due vittorie su due in questo scorcio iniziale di campionato. Il dirigente biancazzurro sederà in panchina per sostituire il tecnico Pietro Armenio, squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata sabato scorso a Pozzallo. Il tecnico augustano seguirà pertanto dalla tribuna la gara con il Vittoria e quella successiva di Coppa Italia, in programma sabato 14 ottobre a Canicattini.

“Ci attende un compito difficile – aggiunge Infantino – contro una compagine già affrontata qualche mese fa in Coppa Sicilia con risultato a noi sfavorevole, visto che ci eliminò dal torneo. Il Vittoria sta dimostrando di essere competitivo anche in C2, ma noi dobbiamo solo pensare a dare il massimo e a vincere questa partita. Ci servono punti e, dopo i due lasciati a Pozzallo, non possiamo permetterci altre distrazioni. Cercheremo di sfruttare il fattore campo e di assicurarci un successo che farebbe bene alla classifica ma anche al morale”. Holimpia Siracusa pronta dunque per una partita che si annuncia vibrante e combattuta.