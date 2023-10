Modica, il gelataio Salvatore Agnello vince il concorso ‘Il Regno delle Sicilie’ ospitato da Caffè Moak

Caffè Moak ha ospitato nel suo headquarter nella zona industriale Modica-Pozzallo il concorso ‘Il Regno delle Sicilie’, la tappa della Sicilia per la selezione dei gelatieri che parteciperanno alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria. Durante la competizione i gelatieri si sono sfidati sul ‘Migliore gelato al gusto caffè’ e le sue varianti. In giuria Claudio Pica, Rossella Scribano e Cristina Barbera. Per il premio della giuria tecnica presenti Enzo Puccio di Unigel e Marco Scarso di Caffè Moak.

Il primo classificato è stato Salvatore Agnello di Opera Prima, di Augusta, secondo classificato Alessandro Squatrito di Ritrovo Orchidea, di Oliveri , entrambi in finale per la Coppa Italia. Terzo Maurizio Tasca, quarto Andrea Iurato e quinto Domenico Lucchese, che ha vinto anche la menzione da parte della giuria tecnica.

Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri (Aig) in una nota dichiara: “Nella tappa siciliana i gelatieri hanno mostrato innovazione e capacità nel miscelare le materie prime. L’esperienza di Modica, realizzata dall’Aig insieme ad un grande player come l’azienda Moak, ci proietta verso la finalissima di Roma che, siamo certi, valorizzerà ancor di più la manualità dei gelatieri e la promozione del gelato artigianale italiano”.

Alessandro Spadola, CEO Caffè Moak S.p.a, alla fine della competizione ha affermato: “Aver ospitato nella nostra sede a Modica la tappa del campionato Coppa Italia Gelateria 2023, oltre a fortificare sempre di più il rapporto di partnership che ci lega da tempo con l’Associazione Italiana Gelatieri, ha confermato ancora una volta che il caffè si caratterizza per la sua capacità di creare connessioni fortunate fra persone e mercati diversi.”