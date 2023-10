Buon test giovedì pomeriggio per l’Atletico Siracusa, che ha sostenuto un allenamento congiunto con il Cassibile (3-1 il risultato per i locali) allo stadio “Ivan Tuccitto”. Dopo quello con il Melilli, altra prova sul pallone interessante per la squadra guidata da Giorgio Colombo, che esordirà il prossimo 22 ottobre nel campionato di Terza Categoria.