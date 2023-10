A Brucoli Fdi sul Turismo, Meloni in un messaggio: abbiamo superato Francia e Spagna

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha fornito numeri da record per il turismo italiano che hanno sancito il sorpasso su Francia e Spagna: "Valorizzare il nostro patrimonio ha una triplice funzione: contribuire al nostro benessere economico, costruire il nostro immaginario, aumentare il senso di appartenenza nazionale", ha detto Meloni in un videomessaggio in occasione dell'evento 'Italia, le radici della bellezza', organizzata da Fratelli d'Italia a Brucoli, nel Siracusano. "Abbiamo restituito centralita' ad un settore strategico come il turismo, per troppi anni abbondonato e considerato di serie B. Abbiamo investito nel rafforzamento delle competenze degli uomini e delle donne del settore, nel miglioramento dell'offerta e dei servizi, nella destagionalizzazione" ha scritto la premier che ha fornito i numeri del turismo italiano. "E' un lavoro che quest'estate ha dato i suoi frutti: l'aumento record dei turisti stranieri, il surplus della bilancia turistica di 2,3 miliardi di euro, la crescita consistente dell'occupazione nel settore. Inoltre, nel mese di settembre le strutture ricettive hanno registrato un tasso di saturazione superiore a quello di competitor diretti quali Spagna e Francia". Il presidente del Consiglio ha indicato le strategie per il raggiungimento di questi obiettivi. "E' decisivo il contributo che arriva anche dalle scelte che stiamo facendo sul patrimonio storico-artistico, sia in termini di affluenza che di ritorno economico. Penso alle aperture straordinarie per non far trovare piu' chiusi i siti culturali nei giorni festivi, al lavoro per raddoppiare i grandi Musei e consentire l'esposizione delle tante opere conservate nei depositi e all'impegno per valorizzare cio' che abbiamo di piu' prezioso e garantire maggiori servizi e tutela". "Un esempio su tutti: l'introduzione della bigliettazione per uno dei monumenti piu' visitati d'Italia, il Pantheon, che ha gia' registrato un riscontro straordinario e che conferma che e' questa la strada da seguire", ha concluso il presidente del Consiglio.

"E' fondamentale rilanciare il turismo in Sicilia ed in tutta Italia ma al tempo stesso dobbiamo anche creare le infrastrutture perché sia usufruibile, dagli italiani e dagli stranieri, questo patrimonio meraviglioso che dobbiamo difendere, tutelare e valorizzare. Per questa ragione servono infrastrutture, investimenti, attenzione e, poi, ovviamente, il sole e il mare fanno la loro parte in Sicilia". Così Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione per Fratelli d'Italia, intervenendo a Brucoli, frazione di Augusta, in provincia di Siracusa, alla convention "Italia, le radici della bellezza", promossa dal Gruppo parlamentare di Fdi alla Camera dei deputati.