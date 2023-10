Open Arms, aggiornato a Palermo il processo a Salvini: aula il 24 novembre

È stato aggiornato al prossimo 24 novembre, alle 9.30 nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo il processo Open Arms che vede imputato il vicepremier, Matteo Salvini. L'ex capo del Viminale è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti nell'agosto del 2019. Salvini, anche oggi presente in Aula, ha lasciato l'aula bunker senza rilasciare dichiarazioni.

Richard Gere sarà ascoltato nel processo Open Arms che vede imputato a Palermo il vicepremier Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. L'attore, che nell'agosto del 2019 salì a bordo della nave umanitaria dove in attesa di poter sbarcare si trovavano 147 migranti, avrebbe dovuto essere ascoltato oggi ma nei giorni scorsi ha fatto sapere di non poter essere presente a Palermo perché impegnato nelle riprese del suo film. Il pm Gery Ferrara, che rappresenta l'accusa al processo Open Arms al termine dell'udienza di oggi ha chiesto la revoca della sua deposizione. ''È irrilevante - ha detto - e anche al fine di velocizzare i processo sfoltendo le testimonianze ne chiediamo la revoca''. Una richiesta che non è stata però accolta dal presidente del tribunale. Non è ancora stata fissata la data in cui sarà ascoltato. La prossima udienza del processo sarà celebrata il 24 novembre