La Scherma Modica al 3º Trofeo internazionale Citta’di Milano scherma non vedenti

Ha preso il via la terza edizione del Trofeo Internazionale Città di Milano di Scherma Non Vedenti. Un grande appuntamento organizzato in collaborazione tra l’Accademia Scherma Milano e la Conad Scherma Modica, con la collaborazione della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano, Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano, ed il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Modica. Saranno tre giorni all’insegna dello sport e dell’inclusione, che hanno preso il via oggi con la conferenza stampa di presentazione degli eventi presso l’Istituto Ciechi di Milano; a cui è seguito il workshop “Sport & Disabilità… in punta di fioretto” con la partecipazione tra gli altri del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Sabato 7 ottobre presso l’Accademia Scherma Milano prenderà il via la competizione agonistica con i gironi di qualificazione ed i turni preliminari. Domenica 8 ottobre presso l’Istituto dei Ciechi di Milano si svolgeranno le semifinali e le finali del 3° Trofeo Internazionale di Scherma Non Vedenti. Rappresenterà la Conad Scherma Modica in pedana nella spada maschile Antonio Carnazza. L’evento è parte del progetto della Federazione Italiana Scherma, già pioniera tra tutte le federazioni internazionali di scherma nello sviluppo e nella regolamentazione della scherma non vedenti, che intende diffondere la disciplina in Italia e all’Estero, con l’obiettivo di portare la Scherma Non Vedenti come sport dimostrativo ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 e, successivamente, come sport ufficiale ai Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028. Capillare l’organizzazione curata dal maestro Lorenzo Radice dell’Accademia Scherma Milano in sinergia con il collega Giancarlo Puglisi della Conad Scherma Modica e referente nazionale per la scherma non vedenti in seno alla FIS, in un evento che continua a crescere e dare sempre più risalto allo “sport per tutti”.