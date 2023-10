Ragusa, forte odore di gas in via Achille Grandi: intervento dei pompieri

I vigili del fuoco di Ragusa sono intervenuti in via Achille Grandi a seguito di una segnalazione giunta alla sala operativa di forti e cattivi odori che somigliavano ad odori di gas. Giunti sul posto hanno rilevato concentrazioni di vapori nel campo di infiammabilità e con l’ausilio di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, hanno bloccato l’accesso ai veicoli in Via Achille Grandi per evitare potenziali inneschi.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato le misurazioni nei diversi tombini rilevando concentrazioni anomale, in diversi punti, e hanno accertato che l’idrocarburo scorreva nelle acque verso il depuratore.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Ragusa e di iblea acque, per le verifiche di competenza.

Saranno effettuate le verifiche delle telecamere di sicurezza di tutta la zona dall’area della mensa aziendale a piazza Croce, per verificare se sia stato effettuato qualche sversamento improprio negli scarichi fognari.