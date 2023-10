Ristorante alla periferia di Siracusa senza licenza: sanzione e chiusura

Il Questore di Siracusa, ha disposto controlli in alcuni esercizi commerciali adibiti a ristorazione.

In uno di questi sono tate riscontrate gravi irregolarità che hanno consentito la chiusura di un noto ristorante ubicato nella periferia di Siracusa.

Infatti, il titolare del locale era privo della licenza per svolgere l’attività di ristorazione e, inoltre, aveva organizzato uno spettacolo di intrattenimento musicale non autorizzato.

Per tali ragioni, il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato per un importo di 6000 euro.

(foto archivio)