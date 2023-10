Atti persecutori, scatta il 'codice rosso': pensionato arrestato a Capaci

Un pensionato di 68 anni è stato arrestato per atti persecutori dai Carabinieri di Capaci. L'arresto è arrivato dopo che una donna aveva denunciato che l'ex compagno l'aveva stalkerata più volte. I militari hanno svolto i primi accertamenti e attivato un riservato servizio di controllo nei pressi dell'abitazione della presunta vittima, per scongiurare eventuali atti violenti.

Poche ore dopo, i Carabinieri hanno sorpreso l'uomo nella flagranza dei segnalati e persistenti comportamenti molesti e, in applicazione della normativa del "Codice Rosso", lo hanno arrestato in flagranza di reato e condotto presso il carcere Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo che ha sottoposto l'indagato alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.