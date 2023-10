Il questore di Catanzaro vieta ai tifosi del Siracusa la trasferta a Lamezia

Divieto di trasferta per i tifosi siracusani dopo gli eventi accaduti nel post partita tra il Siracusa e l'Acireale. L'ha disposto la Questura di Catanzaro in vista del match allo stadio "D'Ippolito" Lamezia-Siracusa, domani alle 15. "Il Siracusa Calcio esprime rammarico per quanto accaduto, fuori dallo stadio, nelle ore successive alla gara con l'Acireale. Rammarico acuito dalla conseguenza del divieto di trasferta a Lamezia Terme per i nostri sostenitori - si legge sulla pagina Facebook del Siracusa Calcio - Il Siracusa Calcio esprime inoltre vicinanza ai funzionari delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti. Ancora una volta la società e la squadra rischiano di pagare per responsabilità di soggetti che non possono essere considerati tifosi e che danneggiano i sostenitori che rispettano le regole e gli avversari. Non è questa l'immagine che il Siracusa Calcio vuol offrire nel panorama del calcio nazionale".