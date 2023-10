Ragusa, rissa in centro: divieto di avvicinamento ai locali pubblici per 3 giovani

Ancora un divieto di avvicinamento ai locali del centro storico di Ragusa a carico di tre giovani violenti. La polizia ha denunciato tre giovani stranieri in seguito a una rissa avvenuta in piazza San Giovanni a Ragusa il 14 settembre. Per loro è scattato un divieto di avvicinamento ai locali del centro storico di Ragusa.

I fatti si verificavano lo scorso 14 settembre, intorno alle ore 16.45 in piazza San Giovanni, nei pressi del dehor di un esercizio commerciale adiacente la gradinata della cattedrale di San Giovanni, allorquando tra extracomunitari si scatenava una violenta rissa. I giovani coinvolti, incuranti degli avventori seduti ai tavoli del bar, si affrontavano scambiandosi pugni e colpendosi utilizzando delle bottiglie rotte, spostandosi durante la colluttazione sotto i portici della piazza e nelle vie limitrofe.

Grazie all’attività di prevenzione e controllo del territorio è stato possibile risalire in tempi brevi all’identità dei partecipanti alla maxi rissa.

Infatti, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura avviava un’immediata attività d’indagine volta alla ricostruzione dei fatti che permetteva di identificare tre degli autori della rissa che venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria.

A conclusione dell’attività istruttoria, il Questore ha irrogato la misura di prevenzione normativamente prevista del divieto di accesso alle aree urbane il cd. “D.AC.UR”.

Con tale provvedimento l’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza ha vietato ai tre giovani, proprio per ragioni di sicurezza, l’accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, ubicati nel centro storico di Ragusa ricompresi nel rettangolo delimitato su due lati dalle vie Roma e San Vito e su gli altri due lati dalle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa e via Ecce Homo.