Calcio, Eccellenza. il Modica "cala il poker" alla Messana

Due goal per tempo con una doppietta di Savasta. Il Modica archivia la pratica Messana facendo valere, sul terreno della squadra peloritana, la sua supremazia tecnica. Modica in vantaggio già al 5' con una punizione di Cacciola. Raddoppio dei rossoblù di Giancarlo Betta al 32' su autogol del portiere locale. Nella ripresa gol di Savasta e poker, sempre con Savasta, su calcio di rigore. Il Modica conquista in solitaria la vetta della classifica in attesa del risultato dell'Enna impegnata domani a Gela.