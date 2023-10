Il Palermo continua a stupire: i rosanero espugnano Modena (2 a 0) con i gol di Henderson e Mancuso

Il Palermo espugna Modena per 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva nel campionato di serie B. Segnano nella ripresa Henderson e Mancuso decidendo una sfida spigolosa contro i Canarini in 10 a metà del primo tempo per l’espulsione di Oukhadda per fallo da ultimo uomo su Brunori.

La squadra di Eugenio Corini si mantiene così al secondo posto salendo a quota 19 punti in otto partite giocate. Nove invece le giornate di campionato di serie B nelle quali solo il Parma ha fatto meglio.

I rosa, accompagnati da oltre 3.500 tifosi, hanno il merito di vincere una partita nonostante le sofferenze. Il caldo probabilmente è stato decisivo ma i siciliani hanno saputo colpire al momento giusto pur sprecando soprattutto nel primo tempo.

Ancora una volta il gioco si è visto a sprazzi con il Modena che pur in 10 ha messo in difficoltà i rosa. Bravo Pigliacelli soprattutto nel primo tempo a salvare il risultato su Magnino che aveva colpito di testa da posizione favorevole.