Len Euro Cup di pallanuoto, il sogno dell'Ortigia si avvera: battuti i greci del Panionios

Vittoria per 13-12 dell'Ortigia contro i greci del Panionios nella prima giornata del Gruppo Ddi Len Euro Cup. Alla piscina "Caldarella" di Siracusa i padroni di casa, privi di Inaba e Bitadze, sorprendono gli avversari con una difesa arcigna e ripartenze veloci arrivando all'intervallo lungo sul 7-4. In avvio di terzo tempo i greci si rifanno sotto approfittando anche della fatica che inizia a farsi sentire per i siracusani che però vengono salvati dal portiere Tempesti. A 37" dalla fine il Panionios si porta a un gol dall'Ortigia, ma il risultato non cambia più. "Era una partita il cui pronostico ci era sfavorevole - ha detto a fine partita l'allenatore dell'Ortigia Stefano Piccardo- A noi mancavano due giocatori e loro sono veramente forti. La squadra ha messo un'attenzione encomiabile nel giocare sia la fase difensiva che offensiva. Quest'anno non avevamo mai giocato così: ho visto i ragazzi superare bene le difficoltà, perché va detto che abbiamo disputato tutto il quarto tempo senza Cassia e Ferrero, e già ci mancavano Bitadze e Inaba, e ho fatto esordire in coppa Tringali, che è un 2005". "Sono contento per il gruppo - ha concluso Piccardo - per questi ragazzi, per la società e per tutti i sacrifici che fa. Questa partita sognavamo che finisse così e a volte i sogni si avverano".

(nella foto di Cinardo Christian Napolitano dell'Ortigia)